Corini-Lecce. Caserta e Giannitti-Perugia. Auteri-Bari. Il riepilogo (Di giovedì 20 agosto 2020) Piste assolutamente confermate, tre piste caldissime (anzi, quattro). Eugenio Corini a Lecce per sostituire Liverani, il primo e unico nome che vi abbiamo anticipato ieri. Marco Giannitti e Fabio Caserta, rispettivamente direttore sportivo e allenatore del nuovo Perugia con Comotto direttore generale: confermiamo gli incontri (romani) di oggi per arrivare alle intese. Esattamente come oggi Romairone e Auteri perfezioneranno gli accordi: il nuovo Bari riparte così. Foto: twitter Brescia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Fprime86 : RT @AlfredoPedulla: #Lecce-#Corini: il primo e unico nome anticipato ieri. #Perugia: oggi pomeriggio incontro con #Caserta, con #Giannitti… - alaimotmw : #Lecce #Corini avviati i contatti. Parti più vicine - ACalciomercato : #Calciomercato #Lecce contatti avviati con Eugenio #Corini per il dopo #Liverani #transfers ?? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Lecce, contatti avviati per Corini - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Lecce, contatti avviati per Corini -