Convention dem Usa, Kamala Harris: “Contro il razzismo non c’è un vaccino” (Di giovedì 20 agosto 2020) Il discorso dell’ex presidente che dura Donald Trump domina la terza serata della Convention. La Harris diventa la prima donna nera candidata in un ticket presidenziale Leggi su lastampa

HuffPostItalia : 'Via Trump, il presidente sbagliato'. Michelle Obama infiamma la convention dem - LaStampa : Il discorso dell’ex presidente che dura Donald Trump domina la terza serata della convention. La Harris diventa la… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Convention democratica, attivisti per l'ambiente fermati dalla polizia a Milwaukee: A Milwaukee, sede della prima convent… - Iolanda07658172 : RT @PaolinoNapolit7: ??Ecco le foto di Bill Clinton che viene massaggiato dalla 'schiava del sesso' di #EpsteinIsland. Giusto in tempo per i… - PaolinoNapolit7 : ??Ecco le foto di Bill Clinton che viene massaggiato dalla 'schiava del sesso' di #EpsteinIsland. Giusto in tempo pe… -