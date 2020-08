Convention dem Usa 2020: Harris nella storia. Obama: “Non lasciate che ci tolgano la democrazia” (Di giovedì 20 agosto 2020) Nelle terza e penultima serata della Convention nazionale del Partito democratico, Kamala Harris ha accettato formalmente la candidatura per la vicepresidenza degli Stati Uniti. È la prima donna nera a farlo e, in caso di vittoria, potrebbe essere la prima ad accettare tale incarico. Proprio “nel centesimo anniversario del suffragio femminile”, ha ricordato lei stessa. “Possiamo cambiare il corso della storia” dopo quattro anni di “caos, incompetenza e insensibilità” del presidente Donald Trump, ha detto Harris in chiusura della serata. Nel discorso, durato circa venti minuti, ha alternato momenti di grande preoccupazione per il futuro del Paese a racconti personali e familiari, rivolgendosi soprattutto alle donne e alle madri afroamericane e insistendo sul ... Leggi su italiasera

MediasetTgcom24 : Barack Obama alla convention dem: 'Per Trump la presidenza è come un reality show' #Obama - HuffPostItalia : 'Via Trump, il presidente sbagliato'. Michelle Obama infiamma la convention dem - fattoquotidiano : CONVENTION DEM Powell: “Joe è un vero comandante”. Ieri la notte di Kamala Harris [di @ggramaglia] #edicola… - miagmarsuren : RT @marco_gervasoni: Cominciano a essere nervosetti. Convention dem, Barack Obama si scaglia contro Trump: 'Presidenza non è un reality. De… - ggramaglia : RT @fattoquotidiano: CONVENTION DEM Powell: “Joe è un vero comandante”. Ieri la notte di Kamala Harris [di @ggramaglia] #edicola #20agosto… -