Conte “Vinciamo l'Europa League e siamo nella storia dell'Inter” (Di giovedì 20 agosto 2020) COLONIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Dieci anni dopo Madrid, l'Inter torna a giocare una finale europea. Nel 2010 il condottiero di quella squadra era Josè Mourinho, oggi c'è Antonio Conte, tecnico che alla sua prima stagione milanese ha portato i nerazzurri a un punto dalla Juventus e a un passo da un trofeo importante come l'Europa League che, tra l'altro, per lui, sarebbe anche il primo a livello continentale da mettere in bacheca. “Il mio pensiero è sempre rivolto al club, ai calciatori, a cercare di arrivare a giocare al massimo queste partite – dice -. E' il quarto anno che partecipo alle competizioni europee, ho fatto tutti gli step, ho fatto ottavi e quarti in Champions, semifinali e finale in Europa League, non male direi. Per una società come l'Inter ... Leggi su iltempo

matteosalvinimi : Il governo è così accecato dal potere che Conte, Pd e 5S discutono di poltrone e alleanze alle Regionali anziché di… - fanpage : 'Il Governo non ha mai autorizzato apertura discoteche, le Regioni hanno deciso da sole' Il Premier Conte fa chiare… - AlbertoBagnai : Parlamentare di Scelta Civica (il partito di Monti, che durò quanto durerà quello di Conte). - NackaSkoglund89 : Questi credono davvero che Conte e la società non abbiano un accordo per la transazione e che si imposti una stagio… - Enrica24082016 : RT @FabrizioDelpret: Oggi 20 agosto ricorre San Giuseppe Conte, in memoria del culo che fece nel 2019 a #salvini in mondovisione. -