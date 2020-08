Conte scatena i suoi esperti per bloccare elezioni e scuole. Ricciardi: “Se i contagi non si fermano…” (Di giovedì 20 agosto 2020) Gli esperti di Conte, i membri del Cts e i vari consulenti del governo, sono all’opera per seminare pillole di terrorismo sul Covid con l’obiettivo, a quanto pare, di bloccare le elezioni Regionali che potrebbero dare una spallata al governo. E di non riaprire le scuole, contando sul prolungamento “sine die” dello stato di emergenza nazionale che preservi le poltrone alla fragile maggioranza giallo-rossa e scacci le ombre lunghe di Mario Draghi. La conferma arriva dalle clamorose dichiarazioni allarmistiche di Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza, che già adesso, a un mese dalla possibile riapertura delle scuole, si lascia andare a ipotesi catastrofistiche. Ricciardi, Conte e le manovre per ... Leggi su secoloditalia

