Conte: «Mia ultima gara con l’Inter? Vivo il momento e penso alla finale» – VIDEO (Di giovedì 20 agosto 2020) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League con il Siviglia Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Siviglia, finale di Europa League, Antonio Conte ha parlato così di un ipotetico addio ai nerazzurri a fine stagione. Le sue dichiarazioni. «Negli anni ho imparato a vivere diversi momenti. In questo sto pensando a fare una conferenza stampa al fianco di due campioni come Godin e Handanovic. Oggi mi sto godendo questo momento, domani cercherò di vivermi la finale. Ho imparato questo nella mia carriera: di vivere il momento e di pensare a quello che ho adesso, viverlo a 360° senza avere rimpianti». Leggi su ... Leggi su calcionews24

