Conte: “La gente si ricorda solo quando vinci. Ho vinto una Champions ma ne ho perse tre” (Di giovedì 20 agosto 2020) Antonio Conte presenta la sfida di domani sera ai microfoni UEFA: “C’è voglia di vincere, voglia di riportare la coppa in Italia e soprattutto desiderio di riportare un trofeo nella bacheca dell’Inter. La gente si ricorda solo di quando vinci. Ho vinto una Champions ma ne ho perse tre, nella storia è rimasta solo la prima”. Foto: Twitter Inter L'articolo Conte: “La gente si ricorda solo quando vinci. Ho vinto una Champions ma ne ho perse tre” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

AlbertoBagnai : Dopo la promessa di 150000 intubati fatta ad aprile ( - NicolaPorro : #Conte addossa alle #Regioni la colpa delle riaperture delle #discoteche. Ma per @MaxDelPapa non può cavarsela così… - matteosalvinimi : Tasse e chiusure per gli italiani, soldi per coop e clandestini. La Lega è al fianco dei cittadini e dei commercial… - animavera14 : @LaMazzaDiHazza La bimbetta di Conte...?????? - Nicola23453287 : RT @tempoweb: Niente scherzi sulle elezioni. La Meloni avverte Conte #giorgiameloni #elezioni #regionali #giuseppe conte -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “La Renzi: «La crisi ora è economica Conte pensi a quella o farà a meno di noi» Corriere della Sera