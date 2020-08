Contagi mai così in alto dalla fine del lockdown. Nelle ultime 24 ore individuati 845 positivi. Quasi la metà isolati tra Veneto, Lombardia e Lazio (Di giovedì 20 agosto 2020) Sono 845 i nuovi positivi al Coronavirus individuati in Italia Nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 642. E’ il dato più alto toccato dal curva dalla fine del lockdown. Il 16 maggio, due giorni prima dell’inizio della cosiddetta ‘fase 2’, se ne registrarono, infatti, 875. Sono 6, invece, i decessi avvenuti tra ieri e oggi, con il numero delle vittime che sale quindi a 35.418. Il totale di pazienti attualmente positivi, secondo quanto riferisce l’ultimo bollettino del ministero della Salute, è di 16.014, di questi 883 sono ricoverati con sintomi, 68 sono si trovano in terapia intensiva (+2) e 15.063 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati Nelle ultime ... Leggi su lanotiziagiornale

