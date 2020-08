Contagi in crescita? Per Salvini va tutto bene. L’unica emergenza che preoccupa il leader della Lega è il processo che lo attende a Catania (Di giovedì 20 agosto 2020) Contagi in costante crescita, ma per il leader della Lega, Matteo Salvini, va tutto bene. “Bisogna continuare a usare precauzioni, distanze, mascherine, però dire che c’è un’emergenza significa fare un torto agli stessi medici”. L’emergenza che preoccupa il Capitano, a giudicare dai suoi ripetitivi post sui social media, è il processo che lo attende, il prossimo 3 ottobre, a Catania per il sequestro dei migranti della Open Arms. “Fra 45 giorni – ha scritto su Facebook il leader del Carroccio accompagnando il post con un selfie – verrò processato ... Leggi su lanotiziagiornale

MediasetTgcom24 : Coronavirus, contagi in crescita: 642 positivi e 7 morti nelle ultime 24 ore - Antonio_Tajani : Il governo deve lavorare per ridurre i contagi del #COVID19 e non pensare di utilizzare la crescita del numero dei… - Tg3web : Crescono ancora i contagi da coronavirus in Italia, con numeri che ci riportano ai livelli di maggio. I maggiori in… - PiacenzaPress : Coronavirus, contagi in netta crescita. 642 positivi, il dato più alto dal 23 maggio - MaciTiozzo : RT @Antonio_Tajani: Il governo deve lavorare per ridurre i contagi del #COVID19 e non pensare di utilizzare la crescita del numero dei mala… -