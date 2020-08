Contagi in aumento, rischio riapertura delle scuole, il ministro Azzolina rassicura (Di giovedì 20 agosto 2020) Il sostanziale aumento dei Contagi spaventa il governo, che ha già preso qualche contromisura relativa alle discoteche, considerati i principali centri di assembramento, visto che gli esercizi di questo genere sono stati prima limitati nella capienza e poi chiusi fino al prossimo 7 settembre, il tutto per arginare la curva di Contagi che potrebbe aumentare. rischio riapertura scuole I provvendimenti che vedono anche l’obbligo di usare le mascherine all’aperto nei luoghi dove tendono a svilupparsi assembramenti sono stati adottati anche per permettere la normale riapetura delle scuole, argomento già fortemente discusso nelle scorse settimane. A dare l’allarme era stato Walter Ricciardi, professore di Igiene ... Leggi su giornal

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: netto aumento dei nuovi #contagi, 7 i #morti. Il dato odierno, 642 #positivi, è il più alto dallo sc… - PagellaPolitica : Una relazione diretta tra aumento dei casi #Covid19 in Italia e #sbarchi dei #migranti? Le cose non stanno così ?… - agorarai : 'Le scene di assembramento e di affollamento ci ha fatto prevedere l'aumento dei contagi. L'aumento è preoccupante… - GuyTotti : RT @ColuiDi: Ho notato che l'aumento dei #Contagi è direttamente proporzionale alla #bodenzadifuogo #20agosto #Covid_19 #italexit #Governo… - Presidente_SP : RT @RobertoMerlino1: Buongiorno. Il Governo chiude per 3 settimane le discoteche, al fine di prevenire una nuova ondata di contagi. Salvini… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi aumento In aumento contagi e ricoveri in Italia. Allarme in Spagna e Germania Avvenire RICCIARDI “SCUOLE E ELEZIONI A RISCHIO”/ Caos Azzolina e Viminale, poi lui precisa…

L’allarme è giunto in diretta televisiva, nel corso della trasmissione di Rai Tre “Agorà”: Walter Ricciardi, membro dell’OMS e consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha sollevato alcu ...

Coronavirus, Macron: «Non si può richiudere il Paese, troppi danni collaterali»

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, è tornato, in un'intervista a Paris Match. sull'aumento dei contagi da Coronavirus in Francia negli ultimi giorni, affermando che «il rischio ...

L’allarme è giunto in diretta televisiva, nel corso della trasmissione di Rai Tre “Agorà”: Walter Ricciardi, membro dell’OMS e consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha sollevato alcu ...Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, è tornato, in un'intervista a Paris Match. sull'aumento dei contagi da Coronavirus in Francia negli ultimi giorni, affermando che «il rischio ...