Consumo di pesce in aumento in Italia: i dati tra prodotti freschi e surgelati (Di giovedì 20 agosto 2020) Gli Italiani sono un popolo di buongustai, e non potrebbe essere altrimenti. La Penisola è infatti una delle principali culle del buon cibo, degli ingredienti freschi e della ben nota dieta mediterranea. Allora non stupisce quanto segue: nella lista della spesa a tinte tricolori non manca mai il pesce, e anzi conquista sempre una posizione di primaria importanza. Sono numerosi i consumatori che apprezzano molto il pescato delle nostre coste e non solo, e che non rinunciano mai ad un buon (...) - Comunicati / No Home Leggi su feedproxy.google

gianni17371 : RT @WWFitalia: I nostri #mari sono sovrapescati e sovrasfruttati. Un consumo più attento di #pesce aiuta a garantire che le popolazioni it… - zazoomblog : Consumo di pesce in aumento in Italia: i dati tra prodotti freschi e surgelati - #Consumo #pesce #aumento #Italia: - zazoomblog : Consumo di pesce in aumento in Italia: i dati tra prodotti freschi e surgelati - #Consumo #pesce #aumento #Italia: - Lucia05149332 : @eziomauro @repubblica Non sono vegetariana ma cerco di limitare consumo di pesce a rischio basta con consumo del tonno rosso. - clara92costa : RT @FoodChainIT: Attenzione al falso #madeinitaly! Il consumatore deve avere gli strumenti necessari per verificare #etichettatura e conosc… -

Ultime Notizie dalla rete : Consumo pesce Consumo di pesce in aumento in Italia: i dati tra prodotti freschi e surgelati AgoraVox Italia A Santa Maria di Leuca per la Frisella con alici

La famosa "frisella" è una ciambellina di pane biscottato tipica della tradizione pugliese. Per il consumo, secondo la consuetudine più autentica, va ammorbidita in una terrina con acqua di mare e poi ...

Come ridurre il sale nella dieta? I consigli da seguire a tavola

Ridurre il sale nella dieta è importante per la salute dell’organismo. Ecco alcuni consigli utili a partire dalla tavola. Il sodio è un elemento importante nella nostra dieta, ma ne consumiamo troppo ...

La famosa "frisella" è una ciambellina di pane biscottato tipica della tradizione pugliese. Per il consumo, secondo la consuetudine più autentica, va ammorbidita in una terrina con acqua di mare e poi ...Ridurre il sale nella dieta è importante per la salute dell’organismo. Ecco alcuni consigli utili a partire dalla tavola. Il sodio è un elemento importante nella nostra dieta, ma ne consumiamo troppo ...