Consumiamo più di 20 kg di pesce a testa ogni anno: il nuovo record che preoccupa la Fao (Di giovedì 20 agosto 2020) Sono oltre 20 i chili pro capite di pesce consumati ogni anno. A dirlo è la Fao. Si tratta di una tendenza preoccupante, anche perché in continua crescita. Il consumo ittico mondiale ha raggiunto dunque un nuovo record, ed entro il 2030 è destinato a toccare i 21,5 kg annui a persona, portando a estremi ancora più pericolosi il sovrasfruttamento di mari ed oceani. La percentuale di sovrasfruttamento, nel 1974 pari al 10%, è cresciuta arrivando al 34,2% nei dati più aggiornati del 2017. Il 2030 sarà una tappa disastrosa sia per la produzione ittica che raggiungerà le 204 tonnellate, con un incremento del 15% rispetto al 2018, sia per l’acquacoltura che raggiungerà livelli ancora più alti dell’attuale ... Leggi su open.online

