Consenso fra i medici in Belgio a favore dell’uccisione dei neonati disabili (Di giovedì 20 agosto 2020) Roma. “E’ così che muoiono le civiltà e il genio dei popoli è annientato. I non nati sono in grave pericolo”. Parola di Bernard Ginoux, vescovo di Montauban, Francia. Nel vicino Belgio sono ancora più in pericolo. I cugini dei francesi hanno appena dimostrato che “la finestra di Overton” è un buon m Leggi su ilfoglio

Roma. “E’ così che muoiono le civiltà e il genio dei popoli è annientato. I non nati sono in grave pericolo”. Parola di Bernard Ginoux, vescovo di Montauban, Francia. Nel vicino Belgio sono ancora più ...

Il sondaggio della Cnn che preoccupa: si riduce il vantaggio di Biden (al 50%) su Trump (al 46%)

Si riduce il vantaggio di Joe Biden su Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca. Secondo un sondaggio di Cnn, il ticket Biden-Kamala Harris ha il 50% dei consensi, mentre quello di Trump-Mike Pence i ...

Si riduce il vantaggio di Joe Biden su Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca. Secondo un sondaggio di Cnn, il ticket Biden-Kamala Harris ha il 50% dei consensi, mentre quello di Trump-Mike Pence i ...