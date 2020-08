Conferenza stampa Godin: «Dobbiamo giocare col cuore, sentiamo l’affetto dei tifosi» (Di giovedì 20 agosto 2020) Diego Godin ha parlato alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia Diego Godin, difensore dell’Inter, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia. VINCERE – «Non consiglio nulla, lavoro e cerco di fare tutto quello che chiede il mister. Vogliamo tutti vincere e per farlo Dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo preparato e giocare col cuore. Dobbiamo scendere in campo e fare di tutto per vincere questa partita e portarci a casa la coppa. sentiamo l’affetto dei tifosi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #UEL | #InterSiviglia, #Godin: 'In finale si gioca con il cuore. Vogliamo vincere' - riccardo_71 : RT @foisluca84: Non per allarmarvi ma vi informo che per l'autunno Raiuno il sabato sera in prima serata ha messo la conferenza stampa dell… - InterClubIndia : RT @InterCM16: #Conte:”Se ho pensato che domani potrebbe essere l’ultima mia partita con L’Inter? Io voglio vivermi il momento. Ora sto fac… - pasqualedemarte : Come funziona? A 1000 casi torna la conferenza stampa delle 18? #coronavirusitalia #coronavirus - salvatorecozza1 : RT @DanViti: #Conte: 'Ultima partita con l'#Inter? “Ho imparato a vivere i momenti, ora sto facendo un conferenza stampa con due campioni a… -