Conferenza stampa Conte: «La storia la scrive chi vince. Gruppo encomiabile» (Di giovedì 20 agosto 2020) Antonio Conte ha parlato alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia. FINALI E VITTORIE – «Ho giocato tante finali, ne ho vinte ma ho ne perse anche. Quello di cui mi sono accorto è che la gente si ricorda solo quando vinci, ho perso tre finali di Champions League e ne ho vinta una sola. Da parte nostra ci deve essere entusiasmo per un percorso bello fatto in Europa League. Dobbiamo essere orgogliosi di aver raggiunto una finale dopo 10 anni. La storia la scrive chi vince». ARRIVATO PER vinceRE – «L’ho sempre detto, nel momento in cui avrei ... Leggi su calcionews24

__antosca : RT @SpazioInter: #Conte, la conferenza stampa alla vigilia di #Inter-Siviglia- - marco_rogerio_ : RT @NonSoloJuve: Gamba (Repubblica): “Può essere la sua ultima partita con l’inter?” Conte: “Adesso mi godo il momento. Sto facendo una co… - martinazeta : RT @ArmandoAreniell: Il tecnico dell'#Inter parla alla vigilia della finale contro il #Siviglia - ArmandoAreniell : Il tecnico dell'#Inter parla alla vigilia della finale contro il #Siviglia - Cucciolina96251 : RT @NonSoloJuve: Gamba (Repubblica): “Può essere la sua ultima partita con l’inter?” Conte: “Adesso mi godo il momento. Sto facendo una co… -