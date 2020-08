Condannato il fratello di Salman Abedi per l’attentato di Manchester dopo il concerto di Ariana Grande (Di giovedì 20 agosto 2020) A 3 anni di distanza dall'attentato di Manchester il giudice Jeremy Barker ha stabilito che Hasham Abedy, fratello del kamikaze Salman Abedi, partecipò attivamente alla pianificazione della strage. Per questo l'imputato è stato Condannato a 55 anni di prigione. Il 22 maggio 2017, come tutti tristemente ricordiamo, alle 22:31 Salman si fece esplodere al termine del concerto di Ariana Grande presso la biglietteria della Manchester Arena. Morirono 22 persone, 23 se consideriamo anche l'attentatore. Recentemente la popstar ha ricordato quel momento confessando il senso di pesantezza che ancora avverte per quella tragedia. Secondo il giudice, quindi, Hasham Abedi è colpevole in ... Leggi su optimagazine

