Con il TedXCortina si punta alla consapevolezza ambientale (Di giovedì 20 agosto 2020) (Credit: TedXCortina)L’altezza come metafora per raggiungere obiettivi prima impensabili e creare una consapevolezza ambientale. La quarta edizione di TedXCortina, che vede il supporto di Audi, da tempo sempre attenta al territorio e a tutte le potenzialità che esso detiene, si svolgerà il 21 agosto al Lagazuoi Expo Dolomiti, il centro di arte e cultura situato a quota 2.778 metri nel cuore delle Dolomiti. Nel 2021 queste valli saranno anche il luogo dei Campionati Mondiali di Sci Alpino Fis. Sul palco del TedXCortina saliranno dieci speaker di fama internazionale per condividere la loro visione sul tema emergenze e sostenibilità con una diretta streaming e per il pubblico presente. Audi dal 2017 sta portando avanti un progetto di Corporate Social Responsibility ... Leggi su wired

