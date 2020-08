Commandos 2 e Praetorians Remaster hanno una data di uscita per console (Di giovedì 20 agosto 2020) Il publisher Kalypso Media e gli sviluppatori Yippee! Entertainment e Torus Games hanno oggi annunciato che Commandos 2 - HD Remaster e Praetorians - HD Remaster saranno disponibili per PlayStation 4 e Xbox One il 18 settembre nel Commandos 2 & Praetorians: HD Remaster Double Pack.Attualmente disponibili per l'acquisto individuale e come parte del Double Pack tramite Steam, le versioni per console di queste Remaster potranno essere acquistate singolarmente come download digitali o insieme, come parte del Double Pack (disponibile in edizioni digitale e fisica) tramite i negozi PlayStation e Microsoft.Ogni titolo è una Remaster completa in alta definizione del suo predecessore di Pyro Studios e ... Leggi su eurogamer

