Come Solinas prova a scaricare sul governo la responsabilità dei contagi COVID-19 in Sardegna (Di giovedì 20 agosto 2020) Ora che la Sardegna ha un’impennata di contagi di coronavirus Christian Solinas prova a difendere il suo operato contestando al governo di avergli impedito di mettere in pratica la sua ideona del patentino di immunità per i turisti. Ma le cose stanno davvero così? Come Solinas prova a scaricare sul governo la responsabilità dei contagi COVID-19 in Sardegna In un’intervista al Corriere della Sera il governatore si affretta a dire che l’isola è sicura e che si tratta di casi di importazione. Solinas aggiunge anche che la situazione è sotto controllo e che in altre regioni i dati sono peggiori. Poi ... Leggi su nextquotidiano

In un’intervista al Corriere della Sera il governatore si affretta a dire che l’isola è sicura e che si tratta di casi di importazione. Solinas aggiunge anche che la situazione è sotto controllo e che ...

Cagliari, 19 ago. (askanews) - Monitoraggio dei finanziamenti per verificare lo stato di avanzamento dei cantieri. Il piano di controllo avviato dalla Regione Sardegna riguarda i finanziamenti erogati ...

