Come l’Ospedale alla Fiera di Milano diventerà un poliambulatorio da 17 milioni di euro (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Fatto Quotidiano racconta oggi che la Regione Lombardia ha elaborato un complicato “piano di riserva” per l‘ospedale alla Fiera di Milano, ovvero la cattedrale nel deserto che giace inerme al Portello. Con la nota G1.2020.0028782 del 6 agosto scorso – documento riservato che Il Fatto ha potuto visionare – la Direzione generale Welfare (cioè l’assessore Giulio Gallera) ha imposto al Policlinico di Milano di redigere un “progetto finalizzato a garantire l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali presso il Padiglione Fiera Milano City”. Dovranno così trovare posto almeno nove ambulatori: dalla ginecologia, alla cardiologia, dall’urologia alla ... Leggi su nextquotidiano

