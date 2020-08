Colpo di stato in Mali: schiaffo alla Francia. Konaré: “Ora fermiamo l’immigrazione” (Di giovedì 20 agosto 2020) Roma 20 ago – “La società civile Maliana, accompagnata da giovani soldati, si è alzata. Stiamo lavorando per far finire l’immigrazione, perché l’unico modo per farla finire è ridare al popolo africano la propria libertà, permettendogli così di vivere in pace sulla propria terra”. Così Mohamed Konaré, esponente panafricanista intervistato da MePiù, ha commentato il Colpo di stato in Mali. “Multinazionali e governi occidentali, la Francia in particolare, mantengono l’Africa nella fame e nella miseria. E le Ong – ha specificato Konarè – preferiscono prendere i giovani africani, metterli nelle navi e portarli verso l’Italia invece che aiutarli a tornare in ... Leggi su ilprimatonazionale

