Colpa d’Alfredo | arriva il cofanetto da collezione

Colpa d'Alfredo compie 40 anni: arriva il cofanetto da collezione di Vasco Rossi con la copertina voluta all'epoca dal cantante e che venne scartata Sony Music (Legacy) celebra 'Colpa d'Alfredo' – il terzo disco di Vasco Rossi uscito nell'aprile 1980 per l'etichetta discografica Targa – con la speciale edizione da collezione della serie celebrativa R>PLAY, dedicata ai…

alpinoalmare : @Sabry09439578 ..secondo me è la macchina che c’ha che conta .. ?? (Colpa d’Alfredo - Vasco Rossi) - RCCALIFORNIA : Ora in onda: Vasco Rossi - Colpa d'Alfredo - cornelli_emilio : @AlfryGentili @OscurDesm @MagoCassandro @PBerizzi Anche colpa degli immigrati, Alfredo, sono d’accordo con lei. Ma… - RVicinato : BOLOGNA - Edizione speciale per i 40 anni di 'Colpa d’Alfredo' di Vasco Rossi. Sony #album #Artisti #cantante… - GianpietroDest1 : @vascorossi so' che a ottobre esce colpa d'Alfredo ma questo è il mio?????? -

