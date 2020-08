Cole Sprouse e Lili Reinhart si sono lasciati, la coppia di Riverdale scoppierà anche sul set? (Di giovedì 20 agosto 2020) Cole Sprouse e Lili Reinhart si sono lasciati e quando queste cose accadono i fan sanno bene che l'addio non sarà fine a sé stesso. Le voci di una rottura per la coppia di Riverdale circolano ormai da mesi e, a quanto pare, erano fondate visto che lo stesso Cole qualche ora fa ha usato i social per confermarle. Non solo i due si sono lasciati definitivamente ma la loro crisi era iniziata già all'inizio di quest'anno per poi portare alla rottura lo scorso marzo. Secondo alcuni la loro crisi si era già proiettata nella vita dei loro personaggi in Riverdale e un allontanamento tra Jug e Betty, se così fosse cosa dobbiamo attenderci dalla quinta ... Leggi su optimagazine

