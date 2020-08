Clima, Greta Thunberg: “Angela Merkel è carina con me, ma tutti posso essere leader” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Angela Merkel è stata molto carina e amichevole”. Lo ha detto Greta Thunberg, a Berlino in conferenza stampa dopo l’incontro con la cancelliera. “Ma non bisogna essere soltanto cancellieri o primi ministri, per diventare leader coraggiosi, basta andare per le strade e adempiere ai propri doveri democratici“. Greta ha detto: “Abbiamo bisogno di leader, di persone che abbiano coraggio, che escano dalla loro zona di confort e pensino al lungo periodo”. L'articolo Clima, Greta Thunberg: “Angela Merkel è carina con me, ma tutti posso essere leader” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

