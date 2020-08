Clamoroso Messi, l’incontro con Koeman. L’indiscrezione: “si sente più fuori che dentro dal Barça” (Di giovedì 20 agosto 2020) Clamorose notizie sul futuro dell’attaccante Leo Messi, il calciatore si sente lontano dal Barcellona. Così avrebbe definito la sua posizione il calciatore argentino nell’incontro di oggi pomeriggio col nuovo allenatore del club Ronald Koeman. E’ andato in scena un incontro in segreto, secondo le rivelazioni riportate dalla radio catalana Rac1, il giocatore avrebbe detto Koeman che il suo futuro al momento è lontano dal Barça. Questo il messaggio della Pulce secondo la radio: “Messi ha detto a Koeman che non vede chiaro il tema del suo futuro nel Barça, rincarando la dose dicendo che al momento si vede addirittura più fuori che dentro il club. Poi però ha aggiunto di essere ... Leggi su calcioweb.eu

