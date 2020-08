Citroen, la tecnologia di connettività per viaggiare sicuri (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA, ITALPRESS, - Le tecnologie di connettivit dei modelli Citroen permettono a tutti i passeggeri di godere di un comfort illimitato, fluido, senza interruzioni, per vivere il viaggio senza ... Leggi su gazzettadelsud

Notiziedi_it : Citroen, la tecnologia di connettività per viaggiare sicuri - Italpress : Citroen, la tecnologia di connettività per viaggiare sicuri - Sempreverde80 : Citroen C3 e C5: sicurezza e comfort di bordo grazie alla tecnologia - infoiteconomia : Arriva in Italia nuova Citroen C3, personalizzazione e tecnologia al top - AUTONOVANTA : Arriva in Italia nuova Citroen C3, personalizzazione e tecnologia al top -

Ultime Notizie dalla rete : Citroen tecnologia Citroen, la tecnologia di connettivita' per viaggiare sicuri Tiscali.it MOTORI: CITROEN, LA TECNOLOGIA DI CONNETTIVITÃ?Â? PER VIAGGIARE SICURI

ROMA (ITALPRESS) - Le tecnologie di connettivita' dei modelli Citroen permettono a tutti i passeggeri di godere di un comfort illimitato, fluido, senza interruzioni, per vivere il viaggio senza preocc ...

Citroen C3 e C5, rivoluzione per i sistemi di connessione

Una volta, la prima cosa che si guardava davanti a un'auto nuova era cosa "viveva" sotto il cofano. Oggi quello che conta è ciò che c'è davanti al pilota, sulla plancia. Ossia il sistema multimediale.

ROMA (ITALPRESS) - Le tecnologie di connettivita' dei modelli Citroen permettono a tutti i passeggeri di godere di un comfort illimitato, fluido, senza interruzioni, per vivere il viaggio senza preocc ...Una volta, la prima cosa che si guardava davanti a un'auto nuova era cosa "viveva" sotto il cofano. Oggi quello che conta è ciò che c'è davanti al pilota, sulla plancia. Ossia il sistema multimediale.