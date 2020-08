Cina avvia inchiesta antidumping su vino australiano (Di giovedì 20 agosto 2020) (Teleborsa) – Il ministero del Commercio della Cina ha avviato un’inchiesta antidumping sul vino australiano, una misura che segue l’imposizione di tariffe sull’orzo e sulla carne bovina. Si tratta di un nuovo capitolo nell’impatto commerciale delle tensioni diplomatiche crescenti fra Canberra e Pechino. Il governo australiano ha criticato l’azione del ministero del Commercio cinese come “spiacevole” e “sconcertante”. L’indagine antidumping verificherà se i produttori vinicoli australiani hanno esportato in Cina vino a prezzo ridotto per un periodo di cinque anni causando danni economici ai produttori locali. (Foto: Natálie ... Leggi su quifinanza

Sta circolando parecchio una fotografia che mostra Tang Songgen, l’ambasciatore cinese nell’arcipelago di Kiribati, camminare sulla schiena di una trentina di persone stese a terra, prone, mentre vien ...

