Ciclismo – Colbrelli salta gli Europei su Strada: Guarnieri convocato al suo posto (Di giovedì 20 agosto 2020) L’atleta Sonny Colbrelli non parteciperà alla rassegna continentale di Plouay. In sostituzione è stato convocato dal Commissario Tecnico Davide Cassani Jacopo Guarnieri (GROUPAMA-FDJ). La Nazionale Uomini Elite per la prova in linea in programma mercoledì 26 agosto sarà così composta: AFFINI EDOARDO – MITCHELTON-SCOTT BALLERINI DAVIDE – DECEUNINCK – QUICK STEP BOARO MANUELE – ASTANA PRO TEAM CIMOLAI DAVIDE – ISRAEL START-UP NATION Guarnieri JACOPO – GROUPAMA-FDJ NIZZOLO GIACOMO – NTT PRO CYCLING TEAM TRENTIN MATTEO – CCC TEAM ULISSI DIEGO – UAE TEAM EMIRATES L'articolo Ciclismo – Colbrelli salta gli Europei ... Leggi su sportfair

