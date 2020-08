Ciarambino: “Costiera Amalfitana, stop al tunnel. Potenziare vie del mare” (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Diciotto milioni di euro per un tunnel di poche centinaia di metri che faranno guadagnare agli automobilisti appena 38 secondi. Il tunnel in Costiera Amalfitana non risolve affatto l’annoso problema del traffico veicolare, ma contribuisce solo a modificare in maniera irreversibile l’assetto geomorfologico, rischiando di compromettere l’assegnazione dell’area come patrimonio Unesco. In Costiera le auto vanno eliminate una volta per tutte e la soluzione è e nella direzione della sostenibilità ambientale. Basta Potenziare le vie del mare e creare collegamenti via terra attraverso il trasporto pubblico possibilmente elettrico. In un sol colpo si risparmierebbero milioni di euro e si eliminerebbe il traffico dalla Costiera, riducendo ... Leggi su anteprima24

