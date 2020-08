Chicago Med 4 debutta in solitaria su Italia1 tra proposte di matrimonio e addii: anticipazioni episodi 20 e 27 agosto (Di giovedì 20 agosto 2020) Tutto è pronto per il debutto in solitaria di Chicago Med 4. La serie tv firmata da Dick Wolf è pronta ad andare in scena oggi, nel prime time di Italia1, proprio a poche ore dal finale delle sue "sorelle" Fire e PD, cosa succederà e cosa ci attende? I fan sono rimasti con il fiato sospeso nel finale della terza stagione tra proposte di matrimonio, scontri e addii, ma cosa sarà al centro dei nuovi episodi? La quarta stagione è già andata in onda su Premium e Sky nei mesi scorsi ma è ancora inedita in chiaro e Italia1 ha già annunciato ben tre episodi a serata, salvo cambiamenti, fino a metà settembre, ma quali novità ci attendono?Chicago Med 4 ... Leggi su optimagazine

