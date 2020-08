Chiara Ferragni usa un “fazzoletto” per coprire il décolleté (Di giovedì 20 agosto 2020) Un’occasione speciale, un compleanno sulla spiaggia e la Ferragni e sfoggia un vestito shock schiena completamente nuda, un “fazzoletto” che non le copre il seno, una gonna di pizzo bianco trasparente e slip Un look che di certo non passa inosservato e i fan si scatenano: tra chi approva e chi, invece, la contesta perché trova l’abito decisamente esagerato. E Fedez? Ironico scrive: “Che gnafre” Chiara Ferragni e ilArticolo completo: Chiara Ferragni usa un “fazzoletto” per coprire il décolleté dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

