Chiara Ferragni e Giulia De Lellis si incontrano in Sardegna: c’è ancora astio fra loro? (Di giovedì 20 agosto 2020) Questo articolo Chiara Ferragni e Giulia De Lellis si incontrano in Sardegna: c’è ancora astio fra loro? . Chiara Ferragni e Giulia De Lellis si sono incontrate per la prima volta: entrambe le influencer si trovano in Sardegna per le vacanze estive. Chiara Ferragni e Giulia De Lellis, due tra le influencer italiane più famose si sono incontrate: da molto tempo circolano voci sul fatto che tra loro non corra buon sangue. In … Leggi su youmovies

lemauvaistemps : Cioè Chiara Ferragni ieri praticamente ha indossato una cosa che sembrava un bavaglino e le stava pure bene, ma come fa mi chiedo io - rovxere : RT @edismyreligion: raga sto morendo son passati dei ragazzi in macchina mentre camminavo con due miei amici e mi hanno urlato 'CHIARAAAAAA… - WebradioFinance : Ora in onda Baby K - Non mi basta più (special guest Chiara Ferragni) su Webradio Finance - zazoomblog : Mio figlio deve crescere europeo. Chiara Ferragni e Fedez vita stravolta - #figlio #crescere #europeo. #Chiara - SUGASWHALIEN : RT @OutrotMP8: Buongiorno solo a Chiara Ferragni -