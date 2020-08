Chi ha inventato il perizoma e per quale motivo (Di giovedì 20 agosto 2020) Il perizoma è un capo di biancheria intima molto sexy utilizzato dalle donne sia per una questione di comodità, sia per sedurre. Infatti, alle donne piace molto il perizoma, essendo un intimo che permette di mettere in risalto il lato b, ma non solo, è utilizzato anche per evitare che i segni dello slip siano visibili sotto ad alcuni abiti attillati o molto chiari. Chi ha inventato il perizoma? Già gli antichi Egizi utilizzavano il perizoma maschile, realizzato in fibre vegetali oppure in pelle animale. Molto tempo dopo si diffuse tra i micenei nella seconda metà del 1500 a.C in seguito tra i lottatori di sumo, che continuano ad utilizzarlo ancora oggi. Bisogna arrivare addirittura al 1939 per essere utilizzato da parte di una donna: Jennie Lee, una famosa ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Chi ha inventato il perizoma e per quale motivo - Il__Ross : RT @heartless_li: Chi ha inventato le cuffie per ascoltare la musica aveva un gran bisogno di allontanarsi dalla realtà e sognare. - Gugliel64913761 : RT @beuatysky: E poi andare a dormire #conUnUnico pensiero quello di stringere al cuore chi nella mia vita ha inventato un sogno bellis… - darlo_chris : RT @heartless_li: Chi ha inventato le cuffie per ascoltare la musica aveva un gran bisogno di allontanarsi dalla realtà e sognare. - UnTemaAlGiorno : RT @beuatysky: E poi andare a dormire #conUnUnico pensiero quello di stringere al cuore chi nella mia vita ha inventato un sogno bellis… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi inventato Chi ha inventato i banchi di scuola? Focus Junior Don King compie 89 anni, da assassino a impresario ecco chi è l’uomo che ha «inventato» la boxe

Uomini fanno del sorriso il loro biglietto da visita. Ma nascondono la fra le rughe storie personali «al confine». In un chiaroscuro che sa di intelligenza e intraprendenza, ma anche di egoismo e viol ...

Io resto a Roma, e nel tempo dilatato non faccio nulla

S ono una di quelle persone che, per quanto si sforzino, non riescono a comprendere che beneficio ci sia nell’andare al mare, o in montagna, o in campagna, o a cambiare in qualche altro modo il loro h ...

Uomini fanno del sorriso il loro biglietto da visita. Ma nascondono la fra le rughe storie personali «al confine». In un chiaroscuro che sa di intelligenza e intraprendenza, ma anche di egoismo e viol ...S ono una di quelle persone che, per quanto si sforzino, non riescono a comprendere che beneficio ci sia nell’andare al mare, o in montagna, o in campagna, o a cambiare in qualche altro modo il loro h ...