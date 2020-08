Chi è Serena Bortone? La nuova conduttrice di Vieni Da Me ha 49 anni [FOTO] (Di giovedì 20 agosto 2020) Negli ultimi mesi, Caterina Balivo ha comunicato il suo ritiro dalla conduzione di Vieni Da Me per dedicarsi ad altri progetti, probabilmente in Mediaset. Una notizia che ha dispiaciuto molto i fan del programma, eppure, i produttori non hanno perso tempo e hanno trovato subito una degna sostituta. Alla ripresa della messa in onda di Vieni Da Me ci aspetteranno molte novità. Infatti, il programma, stando alle prime anticipazioni, prenderà un taglio del tutto diverso. Verranno trattati temi di attualità e ci sarà uno spirito prettamente giornalistico, che si ispira in particolare a un noto programma americano, David Letterman Show. Ma la novità più eclatante sarà la nuova conduzione. Dopo l’addio della Balivo, i produttori hanno scelto al suo posto la giornalista ... Leggi su velvetgossip

