Chi è Marzia Casolati? La senatrice ha chiesto e ottenuto il bonus da 1500 euro durante il lockdown” – VIDEO (Di giovedì 20 agosto 2020) Tra i furbetti che hanno chiesto i bonus durante il lockdown previsto per l’emergenza Coronavirus c’è anche la senatrice della Lega Marzia Casolati Diversi componenti del partito di Salvini hanno chiesto e ottenuto i bonus previsti durante il lockdown. Tra questi c’è anche senatrice piemontese della Lega, Marzia Casolati. La senatrice ha una gioielleria molto … L'articolo Chi è Marzia Casolati? La senatrice ha chiesto e ottenuto il bonus da 1500 euro durante ... Leggi su newnotizie

Bart1705 : RT @giornalettismo: La senatrice della #Lega, Marzia #Casolati, ha percepito il bonus da 1500 euro messo a disposizione dal Piemonte. La #L… - giornalettismo : La senatrice della #Lega, Marzia #Casolati, ha percepito il bonus da 1500 euro messo a disposizione dal Piemonte. L…