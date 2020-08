Champions League, PSG-Bayern Monaco: arbitrerà Orsato, al VAR Irrati (Di giovedì 20 agosto 2020) Domenica all'Estádio do Sport Lisboa e Benfica di Lisbona si giocherà PSG-Bayern Monaco, finale di Champions League.Le due squadre si scontreranno per conquistare il titolo più ambito d'Europa. A dirigere il match sarà l'italiano Daniele Orsato. L'arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Manganelli e Alessandro Giallatini e dal quarto uomo Odiviu Hategan. Al VAR ci saranno Massimiliano Irrati e Marco Guida. Di seguito la designazione completa.Arbitro: Daniele Orsato (Italia)Assistenti: Lorenzo Manganelli , Alessandro Giallatini (entrambi italiani)4 ° ufficiale: Ovidiu Hațegan (Romania)VAR: Massimiliano Irrati (Italia)Assistente VAR: Marco Guida (Italia)Fuorigioco VAR: Roberto Diaz Pérez del ... Leggi su mediagol

