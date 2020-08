Champions League: Orsato arbitrerà la finale Bayern Monaco-Psg (Di giovedì 20 agosto 2020) La Commissione Uefa ha designato l’arbitro italiano, Daniele Orsato, per dirigere la finale di Champions League tra Bayern Monaco e Psg, in programma domenica 23 agosto allo stadio Da Luz di Lisbona. Il fischietto 44enne della sezione di Schio, alla sua prima finale internazionale, sarà coadiuvato dagli assistenti Manganelli e Giallatini. Quarto uomo il rumeno Hategan, mentre al Var ci sarà Massimiliano Irrati asdistito da Marco Guida e dagli spagnoli Perez del Palomar ed Hernandez. Inchiesta Orsato-Var: spariti gli audio LA CARRIERA DI DANIELE Orsato Classe 1975, ha debuttato in Serie A il 17 settembre 2006 in Siena-Atalanta (1-1). Da qui in poi un’escalation che lo porterà a diventare ... Leggi su sport.periodicodaily

OptaPaolo : 2 - Il @FCBayern è la seconda squadra a raggiungere la Finale di Coppa dei Campioni/Champions League avendo vinto t… - GracenoteLive : ? - Most Champions League goals in a single season 17 - Cristiano Ronaldo (2013/14) 16 - Cristiano Ronaldo (2015/1… - federicocasotti : La Champions League versione Covid ci regala una finale tra due club ricchissimi e modernissimi ma con un retrogust… - Vincenzogalli1 : RT @peremeloni: A me questo pum-pum di partite di Champions ed Europa League è piaciuto assai. Formula promossa, sembrano due campionati de… - supercicciolo : Detto da chi è tornato in una semifinale europea (europea, non di Champions League) dopo dieci anni. DIECI. Osses… -