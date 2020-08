Champions, la finale sarà Psg-Bayern, i tedeschi passeggiano sul Lione: 3-0 (Di giovedì 20 agosto 2020) Sette anni dopo, il Bayern torna a sognare il traguardo più prestigioso: per i biancorossi bavaresi è la finale numero 11, con all'attivo 5 vittorie ed altrettante sconfitte. Contro il Lione, vera ... Leggi su tg.la7

Contro il Lione, vera squadra-rivelazione della fase finale ad otto di Champions, è stato sufficiente mettere in condizione di segnare due fra i cannonieri di maggior peso della Bundesliga. La strada ...

SCHERZO DEL DESTINO

L'Inter di Conte si sta preparando a giocare la prima finale europea da dieci anni a questa parte, ma pochi giorni dopo la sfida contro il Siviglia in Europa League c'è anche una parte ingombrante del ...

