Champions, il Bayern Monaco stende il Lione: 3-0 e ora finale con il PSG (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Bayern Monaco annienta il Lione per 3-0 e vola in finale di Champions League. Una doppietta di Gnabry, prima della solira rete di Lewandowski, bastano a marchiare la sfida contro la compagine di Rudi Garcia, vera outsider del torneo. Gnabry e Lewandowski, il Bayern vince 3 a 0 e ora sfida il Paris Saint Germain Tutto come da pronostici, quindi, per la finale di Champions League. Il Bayern Monaco e il PSG si sfideranno per la coppa dalle grandi orecchie ed anche per il possibile triplete, visto che entrambe hanno vinto in casa propria campionato e coppa nazionale. Sugli scudi il talento Gnabry, che segna due reti e mette in mostra le sue doti, una vittoria rifinita poi dal capocannoniere della competizione ... Leggi su italiasera

