Champions, c’è un po’ di Italia anche in finale: sarà Orsato l’arbitro di Bayern-PSG (Di giovedì 20 agosto 2020) Non ci sarà traccia di Italia nella finale di Champions (a parte Verratti)? Chi l’ha detto. anche se l’Inter è uscita ai gironi, Juve e Napoli agli ottavi e Atalanta ai quarti, nell’ultimo atto della più grande competizione europea per club ci sarà posto per il nostro paese. A portare in alto l’orgoglio tricolore, nonostante da anni le nostre squadre non riescano a regalare gioie, sarà Daniele Orsato. E’ stato scelto lui per arbitrare la finale di domenica sera tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Lo ha comunicato la Uefa attraverso una nota ufficia, eccola. “Il 44enne Italiano, arbitro internazionale dal 2010, dirigerà la sua prima grande finale ... Leggi su calcioweb.eu

