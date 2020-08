Champions, Bayern in finale. Roma, Mirante positivo (Di giovedì 20 agosto 2020) Roma - Il Bayern Monaco è il secondo finalista della Champions League 2019/20 . La squadra allenata da Hans-Dieter Flick ha battuto in semifinale a Lisbona i francesi del Lione per 3-0 e domenica alle ... Leggi su corrieredellosport

tancredipalmeri : Il Bayern è in finale avendo vinto tutte le partite di questa edizione. NESSUNO ha mai vinto la Champions vincendo… - SkySport : ?? IL BAYERN MONACO È IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ?? ? LIONE ?? BAYERN 0-3 RISULTATO FINALE ? ? #Gnabry (18’) ?… - SkySport : Lione-Bayern Monaco, dove vedere la partita in tv ? #LioneBayern Alle 21:00 Su Sky Sport Uno e Sky Sport Football… - siuuuu67 : RT @EnricoTurcato: Robert #Lewandowski, anni 31. 15 gol in questa Champions, 55 in stagione. 55. 246 in 6 anni di Bayern (media di oltre… - ChristianTox : RT @GabCM8: Dybala in 5 stagioni ha segnato 95 goal, media di 19 goal all'anno, sarebbe già oltre i 100 se nelle ultime due stagioni avesse… -