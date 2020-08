Champions, a Orsato la finale Psg-Bayern Monaco (Di giovedì 20 agosto 2020) Parlerà anche italiano la finale della Champions 2020 fra Psg e Bayern Monaco in programma domenica al da Luz di Lisbona. Infatti l'Uefa ha designato come arbitro Daniele Orsato , che potrà contare ... Leggi su corrieredellosport

FBiasin : Finale di #Champions a #Orsato. Mi immagino #Flick e #Tuchel che chiedono a #Perisic e #Icardi: 'Com'é 'sto #Orsato?'. '????'. #PSGBayern - DiMarzio : #Orsato sarà il settimo italiano ad arbitrare una finale di #ChampionsLeague - AranchaMOBILE : Daniele Orsato arbitrará la final de la Champions. - DishwashinDan : RT @antonio_gaito: Finale di Champions ad #Orsato. Un grande arbitro, anche per questo resta inspiegabile l’errore su Pjanic, falsando Inte… - forzanapoli971 : Bayern-Psg arbitra orsato. C’è anche un po’ di Juve in finale di Champions #Orsato -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Orsato

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilit ...(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Parlerà anche italiano la finale della Champions 2020 fra Paris SG e Bayern Monaco in programma domenica al Da Luz di Lisbona. Infatti l'Uefa ha designato come arbitro Daniele ...