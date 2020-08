Centrodestra in ascesa, ma il Governo sarebbe pronto a far slittare le elezioni (Di giovedì 20 agosto 2020) elezioni a rischio slittamento. Meloni e Salvini accusano il Governo: attentato alla democrazia. Rinvio delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre a causa dell’emergenza Covid. L’ipotesi sarebbe stata avanzata da un membro del Comitato Tecnico Scientifico, che non escluderebbe neanche lo slittamento della riapertura delle scuole. Lo riferisce Dagospia, che però coglie nella … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Milanese, liberale da quando aveva i pantaloncini corti, Bruno Dapei ha 52 anni ma da 25 conosce la politica milanese. Forzista della prima ora, oggi è un osservatore attento ma non sta più nel campo ...

Un ultimatum avanzato anche per mettere in difficoltà Fratelli d'Italia, in costante ascesa nei sondaggi ... «Grazie a Fratelli d'Italia il centrodestra compatto firma il patto anti-inciucio», ...

