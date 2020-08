CdM - Scambio Milik-Under, ma il polacco deve prima abbandonare il sogno di andare alla Juve (Di giovedì 20 agosto 2020) Aggiornamenti sull'asse Napoli-Roma sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Il quotidiano fa il punto sul possibile Scambio (con conguaglio a favore del Napoli) tra Arek Milik e l'esterno Cengiz Under. Leggi su tuttonapoli

infoitsport : CdM - Milik nel mirino della Roma: possibile un maxi-scambio - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CdM – Milik nel mirino della Roma: possibile un maxi-scambio: CdM – Mil… - cn1926it : CdM – Maxi scambio #Napoli-#Roma: #Milik per #Under e #Veretout. Ma prima c’è un ostacolo -

Ultime Notizie dalla rete : CdM Scambio

Il Quotidiano Giuridico

Andrea Petagna farà parte della rosa del Napoli nella prossima stagione o sarà pedina di scambio sul mercato? Molti tifosi si pongono l'interrogativo in questi giorni, al quale prova rispondere l'ediz ...Futuro incerto per l'attaccante del Napoli Arek Milik che piace in Serie A a Juventus e Roma. I bianconeri stanno provando a convincere il Napoli mettendo sul piatto delle contropartite tecniche che, ...