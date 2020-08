Cava de’ Tirreni, il Covid ferma la Festa Patronale: “Tutelare salute dei nostri concittadini” (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – In relazione ai festeggiamenti in onore della Santa Patrona Madonna dell’Olmo, l’Amministrazione comunale, ed il parroco della Basilica Pontificia Santuario Santa Maria Incoronata dell’Olmo, don Giuseppe Ragalmuto, hanno stabilito che, perdurando l’emergenza sanitaria e per motivi precauzionali, dettati dalla recrudescenza di casi positivi che si registrano anche nella nostra provincia e in regione, sarà organizzato esclusivamente il programma delle Celebrazioni religiose curato dai Frati Filippini secondo le disposizioni anti contagio previste dalle norme vigenti. Pertanto, sono stati annullati i tradizionali mercatini con le “bancarelle” lungo il corso porticato e ogni altro evento civile, compreso lo spettacolo pirotecnico che non essendo stato ... Leggi su anteprima24

