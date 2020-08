Catanzaro. Intervista a Giuseppe Valentino, Segretario Generale della Filcams Cgil-Calabria: “Il nostro Impegno costante contro ogni forma d’illegalità”! (Di giovedì 20 agosto 2020) Giuseppe Valentino è il Segretario della Filcams Cgil Calabria, eletto alla guida della Categoria dall’Assemblea Generale del 19.01.2019. In questa Intervista a “Laprimapagina.it” fa il punto su alcuni aspetti dello scenario che caratterizzano il ventaglio dei Settori d’attività che, storicamente, il Sindacato è chiamato a seguire ed a intervenire, nei momenti giudicati dalla stessa importante Categoria sindacale di particolare delicatezza , sul piano sociale, ma anche in quello più direttamente produttivo e di prospettiva per le imprese e per le maestranze. Giuseppe ... Leggi su laprimapagina

RadioSerra98 : Domani su 'Noi che' l'intervista rilasciata dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri alla nostra Daniela Maiolo. -

Ultime Notizie dalla rete : Catanzaro Intervista

Tutto Lega Pro

Catanzaro - "Io di nuovo sindaco di Riace? Non mi pongo limiti". Lo ha detto Mimmo Lucano, l'ex sindaco del comune della Locride noto per avere ospitato centinaia di migranti in una lunga intervista c ...Si sono ritrovati ieri sera al “Benny Hotel”, così come previsto e come si legge in una nota dell’Us Catanzaro, i calciatori giallorossi convocati per il ritiro che dà il via ufficiale alla stagione 2 ...