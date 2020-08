Cat Stevens torna alle radici folk - (Di giovedì 20 agosto 2020) Antonio Lodetti Arriva la ristampa di "Back to Heart" con inediti, rarità e un libro Dopo innumerevoli peripezie e tre anni di attesa esce il cofanetto Back to Heart, album del 1978 di Cat Stevens prima della lunga parentesi islamica che lo avrebbe visto tornare nel mondo del rock solo nel 2006. Il progetto era nato tre anni fa con un crowfunding non andato a buon fine, e l'anno successivo era uscito il disco singolo in versione cd e lp. Un disco non molto conosciuto e un po' sottovalutato ma molto bello (meglio di Isitzo e Catch Bull at Four, i suoi predecessori) che riporta il cantautore ai fasti degli anni Settanta (tra l'altro il suo capolavoro Tea For the Tillerman verrà ristampato a settembre in versione remixata e risuonato). Qui ci sono ben cinque cd (anche se due sono praticamente uguali) 2 lp e un blu-ray con un ... Leggi su ilgiornale

Dopo innumerevoli peripezie e tre anni di attesa esce il cofanetto Back to Heart, album del 1978 di Cat Stevens prima della lunga parentesi islamica che lo avrebbe visto tornare nel mondo del rock sol ...

«Ho ascoltato tanto Cat Stevens. E poi roba degli anni ’20 come Henry Burr e Rudy Vallee». Altro che vintage: gli anni ’20 del Ventesimo secolo, Burr e Vallee sono crooner di cent’anni fa. Classe 1998 ...

