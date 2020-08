Castel di Sangro si prepara a ricevere il Napoli: la città si tinge d’azzurro per il ritiro (Di giovedì 20 agosto 2020) Castel di Sangro, cittadina in provincia di L’Aquila, si prepara ad accogliere il ritiro estivo del Napoli, che ha scelto le montagne abruzzesi per preparare il prossimo campionato di Serie A, al via tra meno di un mese. Dal 24 agosto al 4 settembre, Gennaro Gattuso lavorerà lì con la squadra, dove sono in programma anche alcune amichevoli che potrebbero vedere una partecipazione ridotta di pubblico. Intanto, come si vede dalle immagini, Castel di Sangro si prepara ad accogliere gli azzurri. L'articolo Castel di Sangro si prepara a ricevere il Napoli: la città si tinge d’azzurro per il ... Leggi su ilnapolista

sscnapoli : ?? Le date del ritiro azzurro a Castel di Sangro. Si riparte lunedì 24 agosto. ?? - sotert77 : @napolista Come insegna Il Napolista, la narrazione è spesso diversa dalla realtà. A Castel di Sangro c'è diffuso d… - CuoreIschitano : Lunedì 24 agosto inizia il ritiro azzurro a Castel di Sangro! Ci saranno delle direttive da rispettare: ad ogni al… - napolista : Castel di Sangro si prepara a ricevere il Napoli: la città si tinge d'azzurro per il ritiro Dal 24 agosto al 4 sett… - NotizieAbruzzo : Transiberiana d’Italia, due corse per la tratta Sulmona – Castel di Sangro -

Ultime Notizie dalla rete : Castel Sangro Napoli, il programma delle amichevoli a Castel di Sangro IlNapolista Allan pronto a salutare il Napoli: trattativa ai dettagli con l'Everton, il costo dell'operazione

Dopo essere stato un punto fermo con Maurizio Sarri, Allan ha iniziato una fase calante della sua carriera con Carlo Ancelotti prima e Gennaro Gattuso poi. E ora il suo addio al Napoli si avvicina: st ...

Transiberiana d’Italia, due corse per la tratta Sulmona – Castel di Sangro

Il programma il 29 e 30 agosto, in entrambe le giornate, prevede la partenza alle ore 9 dalla stazione di Sulmona. I viaggiatori potranno scegliere tra due destinazioni SULMONA – Enorme successo per i ...

Dopo essere stato un punto fermo con Maurizio Sarri, Allan ha iniziato una fase calante della sua carriera con Carlo Ancelotti prima e Gennaro Gattuso poi. E ora il suo addio al Napoli si avvicina: st ...Il programma il 29 e 30 agosto, in entrambe le giornate, prevede la partenza alle ore 9 dalla stazione di Sulmona. I viaggiatori potranno scegliere tra due destinazioni SULMONA – Enorme successo per i ...