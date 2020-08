Caso Viviana Parisi, parla l’ex carabiniere che ha trovato Gioele: “Ho percepito qualcosa, il piccolo mi ha guidato” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Uno si deve immedesimare nella testa di un bambino di 4 anni che rimane là, da solo. Là è buio pesto, l’unica cosa che si vede è la luna. Ho pensato che il bambino andava verso di là. Ho percepito qualcosa, non visto, percepito. qualcosa che non mi convinceva. Sentivo un odore non gradevole. Appena ho cominciato ad alzare quegli alberi, purtroppo. Può essere che Gioele stesso abbia accompagnato i miei passi fino a lui…“: è la toccante testimonianza di Giuseppe Di Bello, l’ex carabiniere oggi in congedo, che ieri mattina ha dato la segnalazione del ritrovamento di resti umani nelle campagne di Caronia. Il volontario si era unito alle ricerche del piccolo Gioele dopo ... Leggi su meteoweb.eu

SkyTG24 : Caso Viviana Parisi, il papà di Gioele: 'Trovato in 5 ore, dubbi su ricerche' - SkyTG24 : Caso #VivianaParisi, il procuratore: 'I resti umani ritrovati sono compatibili con #Gioele' - giuspalt : RT @infoitinterno: Caso Viviana Parisi, il papà di Gioele: 'Trovato in 5 ore, dubbi su ricerche' - NewsMondo1 : Resti compatibili con Gioele, il Procuratore: “Una lettura chiara degli avvenimenti già c’è stata data”… - Faqworld : @Viviana_Enif La nebbia in questo caso ci è amica -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Viviana Caso Viviana Parisi, il pm: "I medici legali hanno già detto cosa è successo, ma aspettiamo accertamenti" L'HuffPost VIVIANA PARISI E IL PICCOLO GIOELE

Sono le nove di mattina, Daniele non lo scorderà mai: «Erano tranquilli, li ho lasciati a casa per andare allo studio di registrazione. Non li ho più sentiti». Non li ha più sentiti anche perché ...

Morte di Gioele Mondello, figlio di Viviana Parisi: le lacrime del padre mentre portano via la bara

Il papà di Gioele Mondello dopo il ritrovamento dei resti: “Dubbi sui metodi per le ricerche” "Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti mi fanno sorgere dei dubb ...

Sono le nove di mattina, Daniele non lo scorderà mai: «Erano tranquilli, li ho lasciati a casa per andare allo studio di registrazione. Non li ho più sentiti». Non li ha più sentiti anche perché ...Il papà di Gioele Mondello dopo il ritrovamento dei resti: “Dubbi sui metodi per le ricerche” "Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti mi fanno sorgere dei dubb ...