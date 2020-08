Caso Viviana Parisi, la drammatica conferma: il padre ha riconosciuto le scarpe di Gioele. Colpevole ritardo nel ritrovamento dei corpi (Di giovedì 20 agosto 2020) Le scarpette blu trovate accanto ai resti umani, ieri, nelle campagne di Caronia sono di Gioele. Le ha riconosciute durante l’incontro con la polizia il papà del bambino, Daniele Mondello. Lo si apprende dalla sorella dell’uomo, Mariella Mondello. “Le scarpette che la polizia ha mostrato a Daniele Mondello sono quelle che lui aveva regalato a Gioele assieme alla moglie. Non ci sono dubbio che siano le sue“. Lo afferma il legale del papa’ del bambino, l’avvocato Pietro Venuti aggiungendo che l’uomo e’ stato in Questura per firmare dei documenti per esami che saranno eseguiti domani sui vestiti di Viviana Parisi. Il penalista ha precisato anche che il prelievo per il Dna è stato eseguito su Daniele Mondello e ... Leggi su meteoweb.eu

Le scarpette blu trovate accanto ai resti umani, ieri, nelle campagne di Caronia sono di Gioele. Le ha riconosciute durante l'incontro con la polizia il papà del bambino e marito della dj Viviana Pari ...

Il padre di Gioele: "Dubbi sui metodi adottati per le ricerche"

"Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti mi fanno sorgere dei dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche. La mia non vuole essere una polemica, ma la s ...

Le scarpette blu trovate accanto ai resti umani, ieri, nelle campagne di Caronia sono di Gioele. Le ha riconosciute durante l'incontro con la polizia il papà del bambino e marito della dj Viviana Pari ..."Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti mi fanno sorgere dei dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche. La mia non vuole essere una polemica, ma la s ...